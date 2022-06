Moderna Aktie News: Moderna tendiert am Nachmittag nordwärts

Um 01.06.2022 16:22:00 Uhr sprang die Moderna-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 137,88 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Moderna-Aktie sogar auf 139,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 137,30 EUR. Der Tagesumsatz der Moderna-Aktie belief sich zuletzt auf 4.562 Aktien.

Am 11.08.2021 markierte das Papier bei 426,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 67,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.02.2022 gab der Anteilsschein bis auf 111,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,73 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 461,00 USD.

Moderna gewährte am 04.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 8,58 USD, nach 2,84 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 6.066,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.937,00 USD umgesetzt worden waren.

Moderna dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 10.08.2022 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,02 USD je Moderna-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Biotechnologie: Die Guten ins Töpfchen

CureVac-Aktie deutlich schwächer: CureVac spürt immer noch Folgen von Impfstoff-Misserfolg

BioNTech-Aktie dennoch im Minus: Stiko empfiehlt Corona-Impfung mit Comirnaty bei gesunden Fünf- bis Elfjährigen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Moderna Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna Inc

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com