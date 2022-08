Moderna Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Moderna

Die Moderna-Aktie notierte um 01.08.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 157,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Moderna-Aktie bis auf 156,48 EUR. Bei 161,98 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 4.198 Moderna-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 426,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Moderna-Aktie 63,18 Prozent zulegen. Am 13.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 111,02 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Moderna-Aktie mit einem Verlust von 41,42 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 461,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Moderna am 04.05.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 8,58 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,84 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 213,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.066,00 USD im Vergleich zu 1.937,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2022 veröffentlicht. Schätzungsweise am 09.08.2023 dürfte Moderna die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Moderna im Jahr 2022 27,85 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

