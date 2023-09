Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Moderna

Notierung im Blick

Die Aktie von Moderna gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 104,34 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:04 Uhr rutschte die Moderna-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 104,34 EUR ab. Die Moderna-Aktie gab in der Spitze bis auf 104,06 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 104,72 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 549 Moderna-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 202,75 EUR an. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 94,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 87,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 302,00 USD für die Moderna-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Moderna am 03.08.2023. Moderna hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,24 USD je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 344,00 USD, gegenüber 4.749,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 92,76 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Moderna-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -3,921 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

S&P 500-Wert Moderna-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Moderna verloren

NASDAQ-Werte Moderna-, Pfizer- und BioNTech-Aktie klettern: US-Bürger sollen COVID-Impfung auffrischen - BioNTech-Gründer kritisiert "ineffiziente Prozesse" bei Arzneizulassungen

S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Moderna-Investment verdient