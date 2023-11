Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

So bewegt sich Moderna

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Moderna. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 75,88 USD.

Um 16:07 Uhr fiel die Moderna-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 75,88 USD ab. In der Spitze büßte die Moderna-Aktie bis auf 74,62 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 75,22 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 1.213.874 Moderna-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (217,25 USD) erklomm das Papier am 15.12.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 186,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.10.2023 bei 71,55 USD. Mit einem Kursverlust von 5,71 Prozent würde die Moderna-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Moderna-Aktie bei 240,00 USD.

Am 03.08.2023 legte Moderna die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,62 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moderna 5,24 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 92,76 Prozent auf 344,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.749,00 USD erwirtschaftet worden.

Moderna dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Moderna im Jahr 2023 -4,149 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

