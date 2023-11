Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Vormittag nahe Vortagesniveau

So bewegt sich Moderna

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Moderna. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Moderna-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 75,89 USD.

Die Moderna-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 75,89 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 175 Moderna-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 217,25 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 65,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 71,55 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,72 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 240,00 USD.

Moderna ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,62 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moderna 5,24 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 344,00 USD – eine Minderung von 92,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.749,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Moderna-Verlust in Höhe von -4,149 USD je Aktie aus.

