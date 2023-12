Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Moderna. Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 78,00 USD.

Die Moderna-Aktie konnte um 11:43 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 78,00 USD. Zuletzt wechselten 562 Moderna-Aktien den Besitzer.

Am 15.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 217,25 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 178,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 62,55 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Moderna-Aktie 24,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Moderna-Aktie im Durchschnitt mit 204,50 USD.

Moderna ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -9,53 USD. Ein Jahr zuvor waren 2,53 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 1.831,00 USD, gegenüber 3.364,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 45,57 Prozent präsentiert.

Moderna wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 vorlegen.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -12,059 USD je Moderna-Aktie belaufen.

