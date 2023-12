Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna büßt am Nachmittag ein

Moderna im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Moderna. Der Moderna-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 76,55 USD.

Die Moderna-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr um 1,5 Prozent auf 76,55 USD ab. Das Tagestief markierte die Moderna-Aktie bei 74,54 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 76,58 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 714.578 Moderna-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 217,25 USD. Dieser Kurs wurde am 15.12.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 183,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Moderna-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.11.2023 bei 62,55 USD. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 18,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 204,50 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Moderna am 02.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,53 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 45,57 Prozent auf 1.831,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Moderna 3.364,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.02.2024 veröffentlicht.

2023 dürfte Moderna einen Verlust von -12,059 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

