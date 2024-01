Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gewinnt am Vormittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Moderna. Das Papier von Moderna konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,0 Prozent auf 90,66 EUR.

Das Papier von Moderna konnte um 09:19 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,0 Prozent auf 90,66 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Moderna-Aktie bei 91,16 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 952 Moderna-Aktien.

Am 18.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 191,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 110,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,76 EUR ab. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 54,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 204,50 USD je Moderna-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Moderna am 02.11.2023. Moderna hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -9,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,53 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.831,00 USD – das entspricht einem Minus von 45,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.364,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

2023 dürfte Moderna einen Verlust von -13,420 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

