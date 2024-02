Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Moderna zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Moderna-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 98,98 USD.

Die Moderna-Aktie wies um 11:57 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 98,98 USD. Von der Moderna-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 192 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 178,74 USD erreichte der Titel am 04.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 80,58 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.11.2023 bei 62,55 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Moderna-Aktie 58,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 178,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Moderna am 02.11.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -9,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moderna 2,53 USD je Aktie generiert. Moderna hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.831,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 45,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.364,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Moderna am 22.02.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Moderna möglicherweise am 20.02.2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Moderna 2023 einen Verlust in Höhe von -13,457 USD ausweisen wird.

