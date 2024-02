Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich Moderna

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Moderna. Zuletzt ging es für das Moderna-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 91,23 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Moderna-Papiere um 09:10 Uhr 0,2 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Moderna-Aktie bei 91,23 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 91,19 EUR. Von der Moderna-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 383 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.02.2023 bei 165,74 EUR. 81,67 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.11.2023 bei 58,76 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 35,59 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Moderna-Aktie wird bei 178,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Moderna am 02.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -9,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 45,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3.364,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.831,00 USD.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2024 erfolgen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Moderna möglicherweise am 20.02.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Moderna im Jahr 2023 -13,457 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

