Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna steigt am Nachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Moderna. Das Papier von Moderna konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 27,46 USD.

Die Moderna-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 27,46 USD. Die Moderna-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,49 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 26,80 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 352.869 Moderna-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.05.2024 bei 170,35 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 520,36 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 26,28 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Moderna-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Moderna-Aktie bei 67,33 USD.

Moderna gewährte am 14.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,57 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 966,00 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,80 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 65,54 Prozent verringert.

Moderna wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 01.05.2025 vorlegen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -10,189 USD je Moderna-Aktie stehen.

