Moderna Aktie News: Moderna verzeichnet am Vormittag Verluste

Das Papier von Moderna befand sich um 02.08.2022 09:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 1,5 Prozent auf 155,76 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Moderna-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 155,76 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 156,26 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 7 Moderna-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 432,65 EUR an. Mit einem Zuwachs von 64,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.02.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 109,74 EUR. Abschläge von 41,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 461,00 USD für die Moderna-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Moderna am 04.05.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,58 USD gegenüber 2,84 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 6.066,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.937,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 213,16 Prozent gesteigert.

Am 03.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Moderna veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Moderna rechnen Experten am 09.08.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Moderna im Jahr 2022 27,85 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

