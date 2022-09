Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna schiebt sich am Nachmittag vor

Im XETRA-Handel gewannen die Moderna-Papiere um 04:22 Uhr 3,8 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Moderna-Aktie bisher bei 141,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 140,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.354 Moderna-Aktien.

Am 11.09.2021 markierte das Papier bei 392,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 64,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.06.2022 bei 111,02 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 25,13 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 461,00 USD.

Moderna ließ sich am 03.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 5,24 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Moderna noch ein Gewinn pro Aktie von 6,46 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,07 Prozent auf 4.749,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.354,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2022 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 26,65 USD je Aktie in den Moderna-Büchern.

