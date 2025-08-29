Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten

Moderna im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 23,89 USD.

Die Moderna-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 23,89 USD. In der Spitze fiel die Moderna-Aktie bis auf 23,82 USD. Bei 23,93 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 457.720 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 11.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,94 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 234,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,16 USD. Dieser Wert wurde am 16.05.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Moderna-Aktie 3,08 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Moderna-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Analysten bewerten die Moderna-Aktie im Durchschnitt mit 56,00 USD.

Am 01.08.2025 äußerte sich Moderna zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,13 USD. Im Vorjahresquartal waren -3,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 142,00 Mio. USD – eine Minderung von 41,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 241,00 Mio. USD eingefahren.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -9,676 USD je Moderna-Aktie.

