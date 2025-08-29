DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,45 +1,3%Dow45.101 -1,0%Nas21.179 -1,3%Bitcoin94.992 +2,0%Euro1,1633 -0,7%Öl69,10 +1,4%Gold3.529 +1,5%
DAX letztlich klar tiefer -- Wall Street in Rot -- NIO senkt Verluste -- DEUTZ, BYD, SMA Solar, Lucid, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Commerzbank, Tesla, Palantir im Fokus
Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend
Aktien von Kontron und QUALCOMM dennoch rot - Kooperation bei Bahn-Kommunikation Aktien von Kontron und QUALCOMM dennoch rot - Kooperation bei Bahn-Kommunikation
Moderna im Blick

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Dienstagabend auf rotem Terrain

02.09.25 20:24 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Dienstagabend auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Moderna. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 23,93 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
20,36 EUR -0,44 EUR -2,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für die Moderna-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 23,93 USD. Im Tief verlor die Moderna-Aktie bis auf 23,41 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 23,93 USD. Zuletzt wechselten 1.865.324 Moderna-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.09.2024 bei 79,94 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 234,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,16 USD am 16.05.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 3,24 Prozent Luft nach unten.

Moderna-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 56,00 USD an.

Am 01.08.2025 hat Moderna in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moderna -3,33 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 41,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 142,00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 241,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -9,676 USD je Aktie in den Moderna-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Moderna Inc

DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.11.2023Moderna BuyUBS AG
23.10.2023Moderna BuyUBS AG
17.02.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.

