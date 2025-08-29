Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Dienstagabend auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Moderna. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 23,93 USD.
Um 20:08 Uhr ging es für die Moderna-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 23,93 USD. Im Tief verlor die Moderna-Aktie bis auf 23,41 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 23,93 USD. Zuletzt wechselten 1.865.324 Moderna-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.09.2024 bei 79,94 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 234,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,16 USD am 16.05.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 3,24 Prozent Luft nach unten.
Moderna-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 56,00 USD an.
Am 01.08.2025 hat Moderna in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moderna -3,33 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 41,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 142,00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 241,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -9,676 USD je Aktie in den Moderna-Büchern.
Datum
Rating
Analyst
|19.11.2024
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.09.2024
|Moderna Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.2024
|Moderna Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.01.2024
|Moderna Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.2023
|Moderna Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Datum
Rating
Analyst
|12.01.2024
|Moderna Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.2023
|Moderna Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.2023
|Moderna Buy
|UBS AG
|23.10.2023
|Moderna Buy
|UBS AG
|17.02.2023
|Moderna Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Datum
Rating
Analyst
|19.11.2024
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.2024
|Moderna Sector Perform
|RBC Capital Markets
Datum
Rating
Analyst
|13.09.2024
|Moderna Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
