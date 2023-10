Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gibt am Mittag ab

Kursentwicklung

Die Aktie von Moderna gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 102,78 USD.

Um 12:03 Uhr rutschte die Moderna-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,5 Prozent auf 102,78 USD ab. Die Anzahl der bisher gehandelten Moderna-Aktien beläuft sich auf 1.373 Stück.

Am 15.12.2022 markierte das Papier bei 217,25 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 111,37 Prozent hinzugewinnen. Bei 95,02 USD fiel das Papier am 17.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 302,00 USD für die Moderna-Aktie aus.

Moderna veröffentlichte am 03.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,62 USD. Im Vorjahresquartal waren 5,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 92,76 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 344,00 USD im Vergleich zu 4.749,00 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,853 USD je Moderna-Aktie stehen.

