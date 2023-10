Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 103,46 USD.

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Moderna zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,2 Prozent auf 103,46 USD. Die Moderna-Aktie zog in der Spitze bis auf 103,46 USD an. Bei 103,12 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wechselten 289.564 Moderna-Aktien den Besitzer.

Am 15.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 217,25 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 109,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.08.2023 bei 95,02 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 302,00 USD an.

Moderna gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,62 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 5,24 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Moderna im vergangenen Quartal 344,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 92,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Moderna 4.749,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet.

Laut Analysten dürfte Moderna im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,853 USD einfahren.

