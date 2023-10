Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Vormittag nordwärts

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Moderna. Zuletzt stieg die Moderna-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 98,17 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Moderna-Papiere um 09:21 Uhr 0,9 Prozent. In der Spitze gewann die Moderna-Aktie bis auf 98,36 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 97,69 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 467 Moderna-Aktien.

Am 14.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 203,30 EUR an. Mit einem Zuwachs von 107,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 16.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,14 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 302,00 USD.

Am 03.08.2023 lud Moderna zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,62 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 5,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 344,00 USD – eine Minderung von 92,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.749,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,853 USD je Moderna-Aktie.

