Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag im Bärenmodus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Moderna. Der Moderna-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 8,8 Prozent auf 69,53 USD.

Das Papier von Moderna befand sich um 16:07 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 8,8 Prozent auf 69,53 USD ab. In der Spitze fiel die Moderna-Aktie bis auf 62,55 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 64,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Moderna-Aktien beläuft sich auf 9.590.676 Stück.

Bei 217,25 USD markierte der Titel am 15.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 212,46 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 62,55 USD ab. Mit einem Kursverlust von 10,04 Prozent würde die Moderna-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 240,00 USD.

Am 03.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,62 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 5,24 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 344,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.749,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 92,76 Prozent verringert.

Moderna wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -4,149 USD je Moderna-Aktie in den Büchern stehen.

