Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittag mit Abschlägen

Die Moderna-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 0,6 Prozent auf 159,62 EUR ab. In der Spitze fiel die Moderna-Aktie bis auf 157,30 EUR. Bei 157,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 2.033 Moderna-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2022 bei 202,75 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Moderna-Aktie somit 21,27 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 13.06.2022 Kursverluste bis auf 111,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Moderna-Aktie mit einem Verlust von 43,78 Prozent wieder erreichen.

Am 03.11.2022 äußerte sich Moderna zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,53 USD. Im letzten Jahr hatte Moderna einen Gewinn von 7,70 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 32,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4.969,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.364,00 USD.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 22.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Moderna.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 21,34 USD je Aktie in den Moderna-Büchern.

