Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger setzen Moderna am Montagnachmittag unter Druck

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 5,2 Prozent auf 37,37 USD.

Die Moderna-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 5,2 Prozent auf 37,37 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Moderna-Aktie bis auf 37,29 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,19 USD. Bisher wurden via NASDAQ 386.763 Moderna-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (170,35 USD) erklomm das Papier am 25.05.2024. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 78,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,95 USD. Mit einem Kursverlust von 14,50 Prozent würde die Moderna-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Moderna-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 67,33 USD.

Moderna gewährte am 07.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Moderna ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -9,53 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,86 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,83 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 14.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Moderna dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 19.02.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -9,137 USD je Moderna-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Moderna von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schwächelt schlussendlich

Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 legt am Mittwochnachmittag den Rückwärtsgang ein