Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Bären lasten am Donnerstagnachmittag auf Moderna

Die Aktie von Moderna gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Moderna-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 5,6 Prozent auf 26,16 USD.

Das Papier von Moderna gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 5,6 Prozent auf 26,16 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Moderna-Aktie bisher bei 25,87 USD. Bei 26,65 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 564.358 Moderna-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 170,35 USD erreichte der Titel am 25.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Moderna-Aktie mit einem Kursplus von 551,19 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.04.2025 bei 25,87 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Moderna-Aktie 1,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Moderna-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Moderna-Aktie bei 67,33 USD.

Am 14.02.2025 äußerte sich Moderna zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,91 USD gegenüber 0,57 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 966,00 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 65,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,80 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 01.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Moderna einen Verlust von -10,189 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

