Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Moderna. Zuletzt fiel die Moderna-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 124,64 USD ab.

Das Papier von Moderna befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,8 Prozent auf 124,64 USD ab. In der Spitze fiel die Moderna-Aktie bis auf 123,31 USD. Bei 125,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 285.738 Moderna-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.05.2023 auf bis zu 142,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Moderna-Aktie. Am 03.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 62,56 USD ab. Abschläge von 49,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Moderna-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 178,00 USD je Moderna-Aktie aus.

Am 02.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Moderna vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,08 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,81 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 96,68 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 167,00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 5,02 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Moderna-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Moderna 2024 einen Verlust in Höhe von -7,277 USD ausweisen wird.

