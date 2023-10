Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Moderna

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 notiert am Freitagnachmittag im Minus

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 steigt schlussendlich

NASDAQ-Titel BioNTech-, Morderna- und Novavax-Aktien in Rot: Angepasste Präparate zum Start der Corona-Impfsaison - BioNTech will Mpox-Impstoff entwickeln

Moderna Aktie News: Moderna gewinnt am Nachmittag an Boden

Press Release: Sanofi announces agreement for potential first-in-class vaccine against extraintestinal pathogenic E. coli

Press Release: Sanofi announces agreement for potential first-in-class vaccine against extraintestinal pathogenic E. coli

EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Sanofi-Investment verdient

Heute im Fokus

TUI arbeitet in Portugal an der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz für die Reisebranche. Boom bei Balkonkraftwerken hält an - Mehr als 300 000 in Betrieb. Meta will für Facebook ohne Werbung offenbar zehn Euro im Monat. Fed-Vize Barr: US-Leitzins "auf oder nahe" richtigem Niveau.