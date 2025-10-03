DAX24.371 -0,2%Est505.649 +0,1%MSCI World4.350 +0,5%Top 10 Crypto16,69 +1,4%Nas22.887 +0,2%Bitcoin102.881 +0,1%Euro1,1736 +0,1%Öl64,67 +0,5%Gold3.873 +0,4%
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag mit Einbußen

03.10.25 16:10 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag mit Einbußen

Die Aktie von Moderna gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Moderna-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 28,34 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
24,07 EUR -0,03 EUR -0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 28,34 USD. Bei 28,23 USD markierte die Moderna-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,66 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 290.067 Moderna-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.10.2024 bei 62,90 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Moderna-Aktie derzeit noch 121,95 Prozent Luft nach oben. Am 16.05.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,16 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 18,30 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Moderna-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 42,00 USD für die Moderna-Aktie.

Moderna gewährte am 01.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Moderna ein EPS von -3,33 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 142,00 Mio. USD – eine Minderung von 41,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 241,00 Mio. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Moderna am 30.10.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Moderna im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -9,596 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Nachrichten zu Moderna Inc

Analysen zu Moderna Inc

DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.11.2023Moderna BuyUBS AG
23.10.2023Moderna BuyUBS AG
17.02.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.

