Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Moderna

Die Aktie von Moderna gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Moderna-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 71,00 USD.

Die Aktie verlor um 12:02 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,3 Prozent auf 71,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 4.475 Moderna-Aktien.

Am 15.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 217,25 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Moderna-Aktie 205,99 Prozent zulegen. Bei 62,55 USD erreichte der Anteilsschein am 02.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 204,50 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Moderna am 02.11.2023 vor. Moderna vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -9,53 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 5,24 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.831,00 USD – eine Minderung von 61,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.749,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.02.2024 erwartet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -8,737 USD je Moderna-Aktie stehen.

