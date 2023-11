Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Bullen treiben Moderna am Nachmittag an

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Moderna zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Moderna legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 6,9 Prozent auf 76,18 USD.

Um 16:08 Uhr wies die Moderna-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 6,9 Prozent auf 76,18 USD nach oben. Die Moderna-Aktie legte bis auf 79,25 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,13 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 3.972.698 Moderna-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 217,25 USD. Dieser Kurs wurde am 15.12.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 185,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 62,55 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 204,50 USD.

Am 02.11.2023 lud Moderna zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Moderna vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -9,53 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 5,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 1.831,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.749,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 61,44 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Moderna am 22.02.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -8,737 USD je Moderna-Aktie.

