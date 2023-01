Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittag im Minusbereich

Die Moderna-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 169,92 EUR. Der Kurs der Moderna-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 169,32 EUR nach. Bei 169,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 664 Moderna-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.01.2022 bei 214,15 EUR. 20,65 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 111,02 EUR am 13.06.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Moderna am 03.11.2022. Das EPS lag bei 2,53 USD. Im letzten Jahr hatte Moderna einen Gewinn von 7,70 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 3.364,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.969,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 32,30 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 23.02.2023 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 21,84 USD je Moderna-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

BioNTech-Aktie in Grün: Deutschland hat Abnahmeverpflichtung für 375 Millionen Dosen BioNTech-Impfstoff

BioNTech- und Moderna-Aktien: Omikron-Vakzine erhalten in den USA Zulassung für Kleinkinder

Moderna-Aktie in Rot: Pfizer und BioNTech reichen Gegenklage gegen Moderna ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Moderna Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna Inc

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com