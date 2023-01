Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Die Moderna-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 167,78 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Moderna-Aktie bis auf 166,74 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 169,80 EUR. Bisher wurden heute 2.205 Moderna-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 214,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.01.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 21,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 111,02 EUR. Dieser Wert wurde am 13.06.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 51,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Moderna veröffentlichte am 03.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,53 USD gegenüber 7,70 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 3.364,00 USD in den Büchern – ein Minus von 32,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moderna 4.969,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 23.02.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 21,84 USD je Aktie belaufen.

BioNTech-Aktie in Grün: Deutschland hat Abnahmeverpflichtung für 375 Millionen Dosen BioNTech-Impfstoff

BioNTech- und Moderna-Aktien: Omikron-Vakzine erhalten in den USA Zulassung für Kleinkinder

Moderna-Aktie in Rot: Pfizer und BioNTech reichen Gegenklage gegen Moderna ein

