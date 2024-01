Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Mittag nordwärts

Moderna im Blick

Die Aktie von Moderna gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Moderna konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,8 Prozent auf 109,50 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 12:01 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 109,50 USD zu. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 8.180 Moderna-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (207,50 USD) erklomm das Papier am 19.01.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 89,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie. Am 03.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 62,55 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 204,50 USD aus.

Moderna gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -9,53 USD. Ein Jahr zuvor waren 2,53 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 45,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3.364,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.831,00 USD.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Moderna am 22.02.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Moderna im Jahr 2027 2,43 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels leichter

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück