Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Moderna im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 107,31 USD abwärts.

Das Papier von Moderna befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 1,2 Prozent auf 107,31 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Moderna-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 105,71 USD aus. Bei 109,01 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 991.112 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 207,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 93,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 62,55 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 41,71 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 204,50 USD an.

Moderna ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -9,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moderna 2,53 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Moderna 1.831,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 45,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3.364,00 USD umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Moderna am 22.02.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,43 USD je Moderna-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels leichter

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück