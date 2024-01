Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Donnerstagvormittag seitwärts

So entwickelt sich Moderna

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt bei 99,58 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 99,58 EUR bewegte sich die Moderna-Aktie um 09:15 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Moderna-Aktie bei 100,20 EUR. Die Moderna-Aktie sank bis auf 99,58 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 99,99 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 783 Moderna-Aktien.

Bei 191,00 EUR erreichte der Titel am 18.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 91,81 Prozent hinzugewinnen. Am 02.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 58,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Moderna-Aktie mit einem Verlust von 40,99 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 204,50 USD für die Moderna-Aktie aus.

Am 02.11.2023 hat Moderna die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -9,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 45,57 Prozent auf 1.831,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.364,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 22.02.2024 terminiert.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,43 USD je Moderna-Aktie belaufen.

