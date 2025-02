Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag im Plus

Moderna im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Moderna. Das Papier von Moderna legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,1 Prozent auf 37,32 USD.

Das Papier von Moderna konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,1 Prozent auf 37,32 USD. In der Spitze gewann die Moderna-Aktie bis auf 37,57 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 36,65 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 354.513 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 170,35 USD. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 356,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 31,95 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Moderna-Aktie 16,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Moderna seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 67,33 USD an.

Am 07.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Moderna ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -9,53 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,69 Prozent auf 1,86 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,83 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.02.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 19.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Moderna.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -9,137 USD je Moderna-Aktie stehen.

