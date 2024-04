Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag auf grünem Terrain

Blick auf Moderna-Kurs

Die Aktie von Moderna gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Moderna-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 103,15 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 103,15 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Moderna-Aktie sogar auf 103,44 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 102,69 USD. Von der Moderna-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 85.773 Stück gehandelt.

Am 15.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 163,20 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 36,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 03.11.2023 Kursverluste bis auf 62,56 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Moderna-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Moderna 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 178,00 USD an.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Moderna am 22.02.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,55 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 44,71 Prozent auf 2.811,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Moderna 5.084,00 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Moderna am 02.05.2024 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Moderna 2024 einen Verlust in Höhe von -7,193 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

