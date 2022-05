Moderna Aktie News: Moderna am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

Die Moderna-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 139,80 EUR. Die Moderna-Aktie zog in der Spitze bis auf 139,80 EUR an. Bei 139,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 8 Moderna-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 426,45 EUR erreichte der Titel am 11.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Moderna-Aktie mit einem Kursplus von 67,22 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.02.2022 (111,44 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 327,50 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Moderna am 24.02.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 11,29 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,69 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 7.211,00 USD gegenüber 570,75 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 10.08.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2023-Finanzergebnisse von Moderna rechnen Experten am 11.05.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,71 USD je Moderna-Aktie.

