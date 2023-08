Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittag nahe Nulllinie

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Moderna. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Moderna-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 110,00 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:57 Uhr bei der Moderna-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 110,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 9.883 Moderna-Aktien umgesetzt.

Bei 217,25 USD erreichte der Titel am 15.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 97,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 108,26 USD am 03.08.2023. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 1,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Moderna-Aktie bei 302,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Moderna am 03.08.2023 vor. Moderna hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,24 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 344,00 USD – eine Minderung von 92,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.749,00 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Moderna am 02.11.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Moderna einen Verlust von -3,304 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

