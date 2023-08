Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Freitagnachmittag seitwärts

Moderna im Fokus

Die Aktie von Moderna zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 109,93 USD zeigte sich die Moderna-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Moderna-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 109,93 USD. Der Kurs der Moderna-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 110,70 USD zu. Bei 107,64 USD markierte die Moderna-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 108,89 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 792.970 Moderna-Aktien.

Am 15.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 217,25 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 97,63 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 04.08.2023 auf bis zu 107,64 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 302,00 USD an.

Am 03.08.2023 lud Moderna zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,62 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 5,24 USD erwirtschaftet worden. Moderna hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 344,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 92,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.749,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Moderna am 02.11.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Moderna-Verlust in Höhe von -3,304 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Moderna-Aktie an der NASDAQ mit leichtem Minus: Moderna erhöht trotz Umsatzrückgang Prognose

S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Moderna angefallen

Ausblick: Moderna zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal