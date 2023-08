Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Freitagvormittag tiefer

Moderna im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 100,30 EUR nach.

Der Moderna-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 100,30 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Moderna-Aktie bis auf 100,30 EUR. Bei 101,02 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Moderna-Aktie belief sich zuletzt auf 327 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2022 bei 202,75 EUR. 102,14 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,14 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 2,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 302,00 USD aus.

Moderna ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,62 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moderna 5,24 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 92,76 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 344,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.749,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2023 terminiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -2,838 USD je Moderna-Aktie.

Redaktion finanzen.net

