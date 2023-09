Aktienkurs aktuell

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna schiebt sich am Montagmittag vor

04.09.23 12:04 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 112,68 USD.

Die Moderna-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 01:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 112,68 USD. Die Moderna-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 114,72 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 114,21 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 2.236.801 Moderna-Aktien. Am 15.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 217,25 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 92,81 Prozent. Am 17.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 95,02 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Analysten bewerten die Moderna-Aktie im Durchschnitt mit 302,00 USD. Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Moderna am 03.08.2023. Moderna hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,24 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 92,76 Prozent zurück. Hier wurden 344,00 USD gegenüber 4.749,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert. Moderna wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen. Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -3,921 USD je Moderna-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie S&P 500-Wert Moderna-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Moderna verloren NASDAQ-Werte Moderna-, Pfizer- und BioNTech-Aktie klettern: US-Bürger sollen COVID-Impfung auffrischen - BioNTech-Gründer kritisiert "ineffiziente Prozesse" bei Arzneizulassungen S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Moderna-Investment verdient

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com