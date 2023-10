Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna verzeichnet am Nachmittag Verluste

Blick auf Moderna-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Moderna. Das Papier von Moderna befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 2,4 Prozent auf 100,58 USD ab.

Das Papier von Moderna gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 100,58 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Moderna-Aktie bis auf 99,33 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 104,63 USD. Bisher wurden heute 577.563 Moderna-Aktien gehandelt.

Am 15.12.2022 markierte das Papier bei 217,25 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Moderna-Aktie 116,00 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.08.2023 (95,02 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 5,53 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Moderna-Aktie im Durchschnitt mit 302,00 USD.

Moderna ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Moderna ein Ergebnis je Aktie von 5,24 USD vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 92,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4.749,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 344,00 USD.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Moderna veröffentlicht werden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -3,853 USD je Aktie in den Moderna-Büchern.

