Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Vormittag im Minusbereich

Die Aktie von Moderna gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Moderna-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 97,31 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:17 Uhr 0,3 Prozent auf 97,31 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Moderna-Aktie bisher bei 96,79 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 97,51 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 751 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2022 markierte das Papier bei 203,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Moderna-Aktie mit einem Kursplus von 108,92 Prozent wieder erreichen. Bei 87,14 EUR fiel das Papier am 16.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Moderna-Aktie 10,45 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 302,00 USD aus.

Moderna veröffentlichte am 03.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Moderna hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,24 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 344,00 USD – das entspricht einem Minus von 92,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.749,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Moderna wird am 02.11.2023 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Moderna 2023 einen Verlust in Höhe von -3,853 USD je Aktie ausweisen dürften.

