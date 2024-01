Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Freitagnachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Moderna. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Moderna-Papiere zuletzt 3,8 Prozent.

Um 16:08 Uhr wies die Moderna-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 112,74 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Moderna-Aktie bei 113,62 USD. Bei 107,77 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 1.889.015 Moderna-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.01.2023 bei 207,50 USD. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 45,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,55 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 44,52 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 204,50 USD.

Am 02.11.2023 lud Moderna zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -9,53 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Moderna ein EPS von 2,53 USD in den Büchern gestanden. Moderna hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.831,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 45,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.364,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 22.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Moderna veröffentlicht werden.

Analysten gehen davon aus, dass Moderna 2023 einen Verlust in Höhe von -13,470 USD je Aktie ausweisen dürften.

