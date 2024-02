Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Mittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Moderna gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Moderna-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 96,70 USD.

Um 12:02 Uhr fiel die Moderna-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 96,70 USD ab. Die Anzahl der bisher gehandelten Moderna-Aktien beläuft sich auf 2.646 Stück.

Am 04.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 178,74 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 84,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 62,55 USD fiel das Papier am 03.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 54,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Moderna-Aktie wird bei 178,00 USD angegeben.

Am 02.11.2023 äußerte sich Moderna zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -9,53 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,53 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 1.831,00 USD in den Büchern – ein Minus von 45,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moderna 3.364,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 20.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Moderna im Jahr 2023 -13,457 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

