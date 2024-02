Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna präsentiert sich am Vormittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Moderna. Zuletzt sprang die Moderna-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 90,99 EUR zu.

Die Moderna-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 90,99 EUR. In der Spitze gewann die Moderna-Aktie bis auf 90,99 EUR. Bei 90,01 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1.257 Moderna-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (165,74 EUR) erklomm das Papier am 15.02.2023. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 45,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.11.2023 bei 58,76 EUR. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 54,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 178,00 USD je Moderna-Aktie aus.

Moderna ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -9,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.831,00 USD – eine Minderung von 45,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.364,00 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 20.02.2025.

Analysten gehen davon aus, dass Moderna 2023 einen Verlust in Höhe von -13,457 USD je Aktie ausweisen dürften.

