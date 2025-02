Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag höher

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Moderna. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 35,08 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 35,08 USD zu. Bei 35,20 USD markierte die Moderna-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,29 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 440.898 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 170,35 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.05.2024). Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 79,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 31,95 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.01.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Moderna-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Moderna 0,000 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 67,33 USD.

Moderna ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -9,53 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1,86 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,83 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Moderna am 14.02.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 19.02.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --9,030 USD je Moderna-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

S&P 500 aktuell: S&P 500 sackt zum Ende des Montagshandels ab

Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 gibt am Montagnachmittag nach

Schwache Performance in New York: S&P 500 schwächelt mittags