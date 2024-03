Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Dienstagmittag mit Kursabschlägen

So bewegt sich Moderna

Die Aktie von Moderna gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 95,00 USD.

Die Moderna-Aktie notierte um 12:01 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 95,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 1.808 Moderna-Aktien.

Bei einem Wert von 163,20 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.04.2023). 71,79 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.11.2023 bei 62,55 USD. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 34,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Moderna 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 178,00 USD an.

Moderna ließ sich am 22.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,55 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Moderna noch ein Gewinn pro Aktie von 3,61 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.811,00 USD – das entspricht einem Minus von 44,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.084,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Moderna wird am 02.05.2024 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Moderna 2024 einen Verlust in Höhe von -7,136 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Freitagshandel in New York: So steht der S&P 500 am Freitagmittag

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 mittags stärker

S&P 500 aktuell: S&P 500 beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen