Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktie von Moderna gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Moderna-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 94,27 USD.

Die Moderna-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 94,27 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Moderna-Aktie bis auf 94,01 USD. Bei 94,65 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Moderna-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 396.155 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 163,20 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.04.2023). Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 42,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,55 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Moderna-Aktie 50,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Moderna seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 178,00 USD.

Am 22.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Moderna ein EPS von 3,61 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 44,71 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.811,00 USD im Vergleich zu 5.084,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Moderna-Bilanz für Q1 2024 wird am 02.05.2024 erwartet.

2024 dürfte Moderna einen Verlust von -7,136 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

