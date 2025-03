Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna steigt am Nachmittag stark

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Moderna. Zuletzt ging es für das Moderna-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 10,5 Prozent auf 33,55 USD.

Das Papier von Moderna konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 10,5 Prozent auf 33,55 USD. Die Moderna-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 34,18 USD. Bei 32,58 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1.428.510 Moderna-Aktien gehandelt.

Am 25.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 170,35 USD an. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 407,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.02.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,26 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie.

Für Moderna-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 67,33 USD für die Moderna-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Moderna am 14.02.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,91 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 65,54 Prozent auf 966,00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,80 Mrd. USD gelegen.

Am 01.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -9,922 USD je Moderna-Aktie stehen.

