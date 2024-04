Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Moderna. Das Papier von Moderna legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 102,73 USD.

Um 15:51 Uhr ging es für das Moderna-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 102,73 USD. Im Tageshoch stieg die Moderna-Aktie bis auf 103,05 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 101,76 USD. Der Tagesumsatz der Moderna-Aktie belief sich zuletzt auf 82.059 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.04.2023 auf bis zu 163,20 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Moderna-Aktie derzeit noch 58,86 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,56 USD. Dieser Wert wurde am 03.11.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,10 Prozent.

Nachdem Moderna seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 178,00 USD an.

Moderna ließ sich am 22.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,61 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Moderna im vergangenen Quartal 2.811,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 44,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Moderna 5.084,00 USD umsetzen können.

Die Moderna-Bilanz für Q1 2024 wird am 02.05.2024 erwartet.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -7,193 USD je Moderna-Aktie stehen.

