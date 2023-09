Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der Moderna

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 112,10 USD.

Um 11:58 Uhr fiel die Moderna-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 112,10 USD ab. Die Anzahl der bisher gehandelten Moderna-Aktien beläuft sich auf 208 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 217,25 USD. Dieser Kurs wurde am 15.12.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 93,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 17.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 95,02 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 302,00 USD für die Moderna-Aktie aus.

Moderna gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,62 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 5,24 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 344,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 92,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.749,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Moderna am 02.11.2023 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,921 USD je Moderna-Aktie stehen.

